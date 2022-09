(NOTICIAS YA).-Despiden a maestra de Franklin tras debate sobre sexo con "niños", informaron directivos.

En una junta de Consejo Directivo de las Escuelas Independientes de El Paso, se tomó la decision de despojar de su puesto a una ex docente de la Escuela Secundaria Franklin cuyo controversial debate se filtro y volvió viral.

En redes sociales circula un video donde, la maestra, Amber Parker, abre debate en clase sobre "la edad y el amor". Pero son sus comentarios sobre el tema lo que están enfureciendo a muchos, sobre todo a los padres de familia. Se filtraron audios y video sobre la extraña conversación que generó en clase, donde la docente termina diciendo: "No juzgues a las personas porque quieren tener sexo con un niño de cinco años"".

Tras la desafortunada situación, la Reunión Especial De La Junta Directiva, Distrito Escolar Independiente De El Paso de este martes, concluyó con la aprobación del despido de Parker.

Aquí te dejamos el video que se filtró, junto con una explicación:

"Los adultos tenemos que hablar por los que no pueden.

Me está provocando porque me violaron cuando tenía 4 años.

Espero que la administración actúe sobre esto lo antes posible.

No apruebo la normalización de la pedofilia y esta maestra está tratando de instituir sus propias creencias personales sobre los niños. Esto no tiene NADA que ver con la materia que le pagan por enseñar. Esto NO ESTÁ BIEN.

Inglés III en Franklin High School. El maestro hizo una pregunta para iniciar la discusión. En la pizarra blanca "la edad no importa cuando se trata de amor".

Maestra: "No tienes permitido etiquetar a la gente así".

Maestra: "Deja de llamarlos así".

Toda la clase: "Se llaman Pedófilos".

Maestra: "Basta". "No les vamos a llamar así". "Vamos a llamarlos MAPAS: Personas Atraídas por Menores". "Así que no juzgues a las personas porque quieren tener sexo con un niño de cinco años"".

¡Esté atento! Hable con sus hijos, participe en sus escuelas, haga oír su voz, ¡VOTE! ☑️🗳️