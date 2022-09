FOTO: Abandonan a niño de 4 años en el muro fronterizo de Santa Teresa

(NOTICIAS YA).-Niño de 4 años fue abandonado por contrabandistas en frontera de Santa Teresa.

La Jefa de la Patrulla Fronteriza, Gloria I. Chavez, compartió el triste reporte de un niño de Ecuador que fue abandonado cerca de la frontera.

Elementos de Santa Teresa reportaron que el menor deambulaba solo cuando lo abordaron.

#SantaTeresa #USBP #agents located a 4-year-old child, near the border, who was abandoned by ruthless smugglers. The tender-age Ecuadorian boy was in possession of his passport and parent’s contact information. Over 19,651 unaccompanied children have been encountered this FY22. pic.twitter.com/9h81o8kEPj

— Gloria I. Chavez (@USBPChiefEPT) September 6, 2022