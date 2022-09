Ofrecen hasta 2 mil dólares de apoyo para pago de servicio de agua en San Diego

(NOTICIAS YA).-Los clientes de Sweetwater Authority pueden ser elegibles para ser apoyados en su factura de agua o aguas residuales a través de un programa federal de “alivio de deuda”, informó la oficina a través de un comunicado.

El Programa de Asistencia de Agua para Hogares de Bajos Ingresos (LIHWAP) proporciona un pago único de hasta 2 mil dólares a clientes calificados.

El programa es administrado localmente por el Comité Asesor del Área Metropolitana sobre la Lucha contra la Pobreza del Condado de San Diego (MAAC) y señala que después de que el cliente aplica a el programa, MAAC trabajará directamente con la Autoridad para aplicar fondos a las cuentas calificadas.

