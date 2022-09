¿Por qué no tienen aire acondicionado algunas escuelas en Denver?

Denver, Colorado.- Algunas personas han preguntado por qué más de 30 planteles de las Escuelas Públicas de Denver no tienen aire acondicionado después de que se aprobó una elección de bonos para financiar dichas unidades. KDVR publicó que veinticuatro escuelas recibieron fondos de un bono de $795 millones que los votantes aprobaron en 2020. El dinero se está utilizando para una amplia gama de reparaciones y renovaciones en las escuelas, incluido el aire acondicionado. Pero el trabajo en los nuevos sistemas de enfriamiento no comenzará en nueve de ellos hasta el próximo año. "Hay muchas otras necesidades de financiación en todo el distrito", dijo la directora ejecutiva de Instalaciones Trena Marsal a KDVR. Se han instalado nuevos sistemas de aire acondicionado en siete escuelas. Ahora se están instalando unidades en otros ocho campus. Por otra parte, hay 31 escuelas de DPS, como Godsman, que tienen planes para AC pero no tienen fondos.

Aquí una lista de todas las escuelas afectadas durante el martes:

Asbury Elementary

Cory Elementary

Cowell Elementary

Park Hill Elementary

Skinner Middle School

Stedman Elementary

University Park Elementary

Ellis Elementary

Bradley Elementary

Sabin World School

Thomas Jefferson High School

Carson Elementary

Steele Elementary

Bryant Webster Dual Language

McMeen Elementary

Lake Middle School

Polaris Elementary

Traylor Academy

Manual High School

Math and Science Leadership Academy – Rishel

Goldrick Elementary

Doull Elementary

Whittier ECE-8

George Washington High School

West Middle School

West High School

Las siguientes escuelas estarán cerradas todo el día debido al calor:

Barrett Elementary, Miércoles y Jueves

Columbine Elementary, Miércoles y Jueves

Knapp Elementary, Miércoles y Jueves

Denison Montessori, Miércoles y Jueves

Denver Montessori, Jueves

