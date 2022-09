Calor extremo en California podría extenderse debido al huracán Kay

(NOTICIAS YA).-El huracán Kay que se fortalece en la costa del pacífico mexicano afectará el clima en el sur de California para el fin de semana.

El ojo del huracán se desplazará muy cerca del centro-oeste de la Península de Baja California, justo después de su pico de intensidad el jueves, provocando fuertes lluvias y ráfagas de viento en la costa mexicana hasta el viernes, luego se espera que gire hacia el oeste y se debilite después de acercarse a San Diego para el sábado, según información de CNN.

Las peores condiciones se esperan en la península; sin embargo, la tormenta seguirá dictando el patrón meteorológico para el sur de California durante el fin de semana.

El huracán puede que se intensifique a medida que se desplaza hacia el noroeste por la costa oeste de México esta semana.

"Se pronostica un fortalecimiento durante las próximas 36 horas, y Kay podría convertirse en un huracán mayor durante ese tiempo", dijo el Centro Nacional de Huracanes a CNN.

"Hay que tener en cuenta que es un huracán bastante grande con sus vientos con fuerza de tormenta tropical (superiores a 62 km/h) que se estima se extiendan hacia fuera hasta 280 kilómetros desde el centro".

