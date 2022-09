Eliza Fletcher: Todo lo que se sabe de su secuestro y muerte

(NOTICIAS YA).- El lugar y la forma en que murió Eliza "Liza" Fletcher aún no han sido informados por las autoridades, pero sí han proporcionado una cronología de los eventos clave que rodearon su secuestro y muerte.

Fletcher, una maestra de jardín de infantes de 34 años de edad en la Escuela Episcopal de St. Mary en Memphis, estaba trotando alrededor de las 4 a.m. hora local (5 a.m. ET) el viernes en un vecindario cerca de la Universidad de Memphis cuando un hombre la persiguió y la obligó a subir a una camioneta negra, dijeron las autoridades.

Cuerpo hallado en Memphis pertenece a la maestra secuestrada Eliza Fletcher y acusan al sospechoso detenido de asesinato, dice la policía

Su esposo denunció su desaparición esa mañana, lo que provocó una intensa búsqueda el fin de semana que condujo al arresto de un sospechoso, Cleotha Abston, de 38 años, cerca de su casa en Memphis el sábado después de que los investigadores descubrieran pistas, incluido un video de vigilancia del momento de secuestro, dijeron las autoridades en documentos judiciales.

El esposo de Fletcher le dijo a la policía el viernes por la mañana que ella no había regresado de su caminata matutina, dijeron las autoridades en una declaración jurada presentada el domingo.

Alguien encontró su teléfono en la calle Central Avenue esa mañana, y se lo dio a uno de los familiares de Fletcher, quien se lo entregó a los investigadores, dice la declaración jurada.

La policía luego encontró un video de vigilancia del área, que muestra una camioneta GMC Terrain negra pasar junto a ella, según la declaración jurada. En las imágenes se ve a un hombre saliendo de la camioneta y corriendo "agresivamente" hacia ella antes de obligarla a sentarse en el asiento del pasajero del vehículo, según la declaración jurada.

La camioneta permaneció en un estacionamiento durante unos cuatro minutos cuando ambas personas ya estaban adentro y luego se alejó, dice la declaración jurada.

La policía también analizó un par de sandalias que se encontraron en el lugar del secuestro, cerca del teléfono de la víctima. El ADN encontrado en los zapatos coincidía con el ADN de Abston, dice la declaración jurada.

Las imágenes de vigilancia capturadas en un teatro local el día antes de la desaparición de Fletcher mostraban a Abston usando lo que las autoridades creen que son las mismas sandalias Champion encontradas en la escena del crimen, según la declaración jurada.

Al investigar la residencia de Abston, la policía descubrió que vivía en una casa cuyos servicios públicos estaban registrados a nombre de una mujer propietaria de un vehículo GMC Terrain, dice el documento judicial.

Los investigadores luego entrevistaron al empleador de Abston, quien dijo que conducía una camioneta GMC Terrain y verificó su número de teléfono. Los investigadores verificaron los registros del teléfono celular de Abston, que mostraban que estaba cerca de la escena del crimen durante el momento del secuestro de Fletcher, según la declaración jurada.

Los miembros de una fuerza de tarea de los alguaciles de EE.UU. encontraron un GMC Terrain cerca de la residencia de Abston el sábado por la mañana, y tenía el mismo daño distinguible y la misma información parcial de la placa que se ve en las imágenes de vigilancia del secuestro de Fletcher, se lee en la declaración jurada.

La fuerza de tarea vio parado en la entrada de la casa y lo detuvo el sábado, según el documento judicial.

La policía no ha dicho qué los llevó al dúplex vacío donde se encontró el cuerpo de Fletcher. Ese dúplex estaba en la cuadra 1600 de Victor Street, dijo la jefa de policía de Memphis, Cerelyn Davis. Eso es aproximadamente 800 metros en automóvil desde la dirección que las autoridades dieron para la casa de su hermano, 12 kilómetros en automóvil desde el lugar del presunto secuestro y aproximadamente 25 kilómetros en automóvil desde su propia casa.

Luego, el martes, la policía identificó a Fletcher como la persona encontrada muerta el lunes en la parte trasera de un dúplex vacío en la ciudad de Tennessee.

Abston será procesado el miércoles por cargos que incluyen homicidio premeditado, además de secuestro y otros cargos que ya enfrentó, dijo el fiscal de distrito del condado de Shelby, Steve Mulroy.

*Con información de CNN.