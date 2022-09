Tiroteo en Avenida Colfax deja heridos a 2 menores

(NOTICIAS YA).- El Departamento de Policía de Denver dijo que dos niños resultaron heridos en un tiroteo cerca de Colfax Avenue y fueron trasladados al hospital este miércoles por la tarde. El tiroteo ocurrió en la cuadra 2400 de E. Colfax Avenue y la policía cerró Colfax entre las calles York y Columbine.

La avenida Colfax permance cerrada entre las calles York y Columbine.

ALERT: #Denver officers are investigating a shooting in the 2400 block of E. Colfax Ave. 3 people were transported to the hospital with unknown extent of injuries. Colfax is closed between York and Columbine. Updates will be posted as they become available. pic.twitter.com/Ui9SthRrMu

— Denver Police Dept. (@DenverPolice) September 7, 2022