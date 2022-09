Carlos se convierte en Rey tras la muerte de la Reina Isabel II

(NOTICIAS YA).- El hijo de la reina Carlos asume la corona británica lamentando la muerte de su madre.

El comunicado oficial del palacio de Buckingham dice lo siguiente:

La muerte de mi amada madre, su majestad la reina, es un momento de la mayor tristeza para mí y para todos los miembros de mi familia.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de una soberana querida y una madre muy querida. Sé que su pérdida será profundamente sentida en todo el país, los Reinos y la Commonwealth, y por innumerables personas en todo el mundo.

Durante este período de duelo y cambio, mi familia y yo seremos consolados y sostenidos por nuestro conocimiento del respeto y el profundo afecto en el que se tenía a la Reina.

A statement from His Majesty The King: pic.twitter.com/AnBiyZCher

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022