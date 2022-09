Checa las canciones inspiradas en la Reina Isabel II y la corona británica

Este 8 de septiembre se convirtió en un día que pasará a la historia, pues a los 96 años de edad, la Reina Isabel II ha fallecido en su finca en Balmoral, Inglaterra, causando un enorme dolor no solo para los habitantes del Reino Unido, sino para el resto del mundo.

Durante toda su vida, la reina mostró un gusto peculiar por la música, siendo fanática de bandas de rock, artistas pop y hasta cantantes de R&B. De hecho, se conoce que durante su reinado nombró a algunos artistas como Caballeros de la Corona, el cual es uno de los reconocimientos máximos que cualquier persona puede obtener de manos de un monarca.

Es por todo esto, además de por su influencia alrededor del globo, que distintos artistas y agrupaciones la inmortalizaron en canciones y escribieron versos en su honor.

Elizabeth Alexandra Mary reinó por 72 años pero seguirá viva a través de las canciones que resonarán por siempre.

The Beatles - 'Hey Majesty'

Una de las primeras "canciones ocultas" en discos fue 'Hey Majesty' en donde Paul McCartney tomó como inspiración a la Reina Isabel II y cantó sin miedo a las repercusiones que le encantaría estar con ella. Una melodía que duraba poco pero que se convirtió en algo clásico del álbum.

The Stone Roses - Elizabeth My Dear

Por su naturaleza contracultural, The Stone Roses no siempre estuvo de acuerdo con la corona británica, por lo que compusieron el tema 'Elizabeth My Dear' para lanzar una fuerte crítica a la Reina Isabel en el que demostraban que no todo el pueblo de Inglaterra estaba de acuerdo con su reinado.

The Smiths - 'The Queen Is Dead'

Los originarios de Manchester también protestaron en contra de la Reina Isabel II, no solo dedicando el título de su disco, sino también la canción que le daba nombre, la cual habla sobre su muerte de forma sarcástica y oscura. Cabe señalar que Morrissey también se le va encima al Príncipe Carlos y habla sobre lo duro que es seguir con una monarquía.

Pet Shop Boys - Dreaming Of The Queen

También hay canciones que hablan sobre lo bueno que sería tomar el té con la Reina Isabel y de cómo hay miles de personas que tienen el sueño de lograrlo algún día. Se trata del tema 'Dreaming Of The Queen' donde Neil Tennant lanza una crítica satírica mediante unos vocales de otro mundo.

Sex Pistols - God Save The Queen

Los punks que le tiraban al sistema y que encontraron en la Reina Isabel su principal figura de ataque. Se tratan de los Sex Pistols y su emblemático 'God Save The Queen' en el que retrataron el sentir del pueblo, en su mayoría pobre, y se lo escupieron en la cara a la corona en forma de la protesta más cruda grabada en audio.