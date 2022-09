En Pharr una familia pierde todo al incendiarse su hogar

(NOTICIAS YA).- Una familia pierde todo al incendiarse su hogar en la ciudad de Pharr, según las investigaciones preliminares una tubería en el techo empezó a gotear causando un corto en una caja de electricidad.

La casa se encontraba en el número 100 de la calle, West Green Jay Avenue en Pharr, el incidente ocurrió el 5 de septiembre por la noche, los dueños del inmueble se encontraban fuera del estado de Texas, solo estaba su hija y sus nietos cuando empezó a incendiarse la casa.

La familia Vázquez menciona que, tenían cámaras de seguridad y el sistema de vigilancia les mando una notificación de que había algún tipo de movimiento.

La señora Azucena Vásquez, afectada por el incendio dijo, “A la mejor alguien que andaba robando, y mire puro humo. Yo sentía una impotencia tremenda no podía ni hablar, no sabía qué hacer, corría para un lado y otro en el trabajo y le hable a mi hija y me dijo, estoy bien mamá ya voy para allá."

Afortunadamente, no hubo pérdidas humanas que lamentar, pero la familia perdióٚ todas sus que adquirieron durante muchos años de trabajo, si usted quiere ayudarlos puede entrar a su Gofundme, bajo el nombre Vásquez Leal home.