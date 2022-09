Evacuación obligatoria en el Condado Larimer por incendio forestal

(NOTICIAS YA).- Equipos de emerencia respondieron a un incendio forestal en el condado de Larimer el jueves por la tarde que obligó a una orden de evacuación, informaron los Bomberos de Poudre.

Un informe inicial estima que el incendio tiene un tamaño de aproximadamente 10 acres, dijo el Centro de Coordinación del Área de las Montañas Rocosas (RMACC). Dicho centro confirmó que está en camino un avión cisterna y un helicóptero para responder a la emergencia.

También, se emitió una orden de evacuación obligatoria para el área al este de la autopista 287, al sur de Arapaho Valley Road, al este de County Road 21 y al norte de County Road 66.

La Oficina de Manejo de Emergencias del Condado de Larimer dijo que cualquier persona en el área de evacuación debe irse de inmediato.

09-08-2022 16:30:46

This is the Larimer County Sheriff's Office with an emergency message. We are working a fire southwest of the intersection of County Road 66 and County Road 21. Fire officials have ordered mandatory evacuations for the area https://t.co/ahEyPj1g8h

— Larimer Sheriff (@LarimerSheriff) September 8, 2022