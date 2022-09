Hallan a bebé que fue raptado tras robo de Jeep en Texas

(NOTICIAS YA).-Cancelan alerta ámber por la desaparición de un niño de 6 meses en Texas, que fue raptado tras robo de auto.

El Centro para los Desaparecidos de Texas emitió una Alerta Ámber Regional de Houston, en nombre de la Oficina del Sheriff del Condado de Harris para Noah Gray, de seis meses.

Noah fue reportado como desaparecido tras ser visto por última vez el jueves 8 de septiembre de 2022 aproximadamente a las 4:55 a. m. en la gasolinera Mobile ubicada en la cuadra 22500 de Imperial Valley, de acuerdo con información de CNN.

El Departamento del Sheriff del Condado de Harris pidió ayuda de la comunidad para dar con su paradero.

La Alerta Amber fue cancelada después de que el niño fue encontrado en la casa de un pariente: "Muy feliz de informar que el bebé de seis meses ha sido encontrado ileso. El bebé estaba en la casa de un familiar que vio la noticia en la televisión y nos llamó para informar que el bebé estaba en la casa", señaló en entrevist con CNN Mayor Susan Cotter, de la Oficina del Sheriff del Condado de Harris.

Según la última actualización de la policía: los investigadores de HCSO han determinado que el bebé nunca estuvo con su padre, Anthony Ray Gray, en el auto. El niño estaba en la casa de un pariente y Gray afirma que falsificó el secuestro para obtener una mejor respuesta a su vehículo robado.

Aquí la alerta lanzada, todavía durante la mañana de este jueves, por el Sheridd Ed Gonzalez:

Help us bring this beautiful baby home. #HouNews https://t.co/tNsTFXI9Ev pic.twitter.com/K1Ac3JVDmE

— Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) September 8, 2022