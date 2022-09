Policía de las Cruces comparte consejos en el mes de la seguridad de los agentes inmobiliarios

Utilizar el sentido común cuando se utilicen las redes sociales. Abstenerse de publicar información personal o identificable que no le gustaría que un extraño sepa o vea.

Siempre llevar el teléfono celular y las llaves en la mano, en un bolsillo o en un bolso o mochila que se use en el cuerpo. No dejar el teléfono celular o llaves desatendidos, como en un mostrador, donde no estén accesibles de inmediato y donde puedan ser robados fácilmente.