Tormenta tropical Kay provoca lluvias en la región fronteriza, pero el calor no se va

(NOTICIAS YA).- La tormenta tropical Kay está generando lluvias y fuertes vientos en la región fronteriza a medida que avanza hacia el norte a lo largo de la península de Baja California, pero las altas temperaturas se mantienen.

Kay tocó tierra en Baja California durante la tarde de este jueves como un huracán antes de debilitarse a tormenta tropical y seguir su trayectoria hasta el norte.

Desde la madrugada de este viernes, los vientos comenzaron a intensificarse en la región fronteriza de San Diego y Tijuana, y para este viernes las primeras lluvias comenzaron a registrarse.

En las montañas y los desiertos podrían registrarse inundaciones repentinas, según han alertado las autoridades. Mientras que para las costas se pronostican rafagas de vientos de hasta 55 mph, olas agitadas y posibles tormentas eléctricas.

Sin embargo, a pesar de las lluvias y los fuertes vientos, no habrá un descenso en las altas temperaturas, principalmente en las áreas costeras. Una advertencia de calor excesivo sigue vigente al menos hasta las 8 de la noche de este viernes.

Follow these important tips to stay save and help reduce the risk of flooding near your home.

You can report any urgent events like flooding or downed trees by calling 619-527-7500 or using https://t.co/2Ro6xApEZW. Please call 9-1-1 in the event of a life-threatening emergency. pic.twitter.com/bt5mvXeS6L

