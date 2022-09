Alistan apertura de refugio para personas sin hogar de San Diego

(NOTICIAS YA).-Hasta 150 personas sin hogar podrán mudarse al albergue Rosecrans (Rosecrans Bridge Shelter) cuando se inaugure oficialmente este lunes, informaron autoridades de la ciudad y del condado.

La Fundación Lucky Duck, que donó el uso de la estructura del refugio y cubrió los costos de construcción, llevó al supervisor del condado de San Diego, Nathan Fletcher, al alcalde de San Diego, Todd Gloria y a otros funcionarios a una visita guiada través del nuevo refugio.

“Este nuevo Refugio de Rosecrans es un apoyo para las personas que viven en nuestras calles; crea nuevas oportunidades para una vida mejor”, dijo Fletcher.

“Ser huésped de este refugio brinda una mejor manera de controlar su salud mental y la oportunidad de vencer la adicción”, añadió.

El Refugio Rosecrans ofrecerá servicios de salud conductual en el lugar y estará disponible las 24 horas, los siete días de la semana.

Durante su estadía, a los residentes se les ofrecerán servicios como comidas, almacenamiento para sus pertenencias, duchas, baños, lavandería, evaluaciones de tratamiento de adicciones y salud mental, exámenes de detección de enfermedades transmisibles, administración de casos y acceso a beneficios de autosuficiencia como CalWORKS, CalFresh y Medi-Cal, informó en un comunicado Lucky Duck Foundation.

El refugio se encuentra en el Distrito 2 del Concejo Municipal y en el Distrito 3 del Supervisor del Condado. Se espera que albergue principalmente a personas sin hogar en San Diego de áreas cercanas. No obstante, se ofrecerán los mismos servicios a todas las personas alojadas en el albergue, independientemente de su último lugar de residencia.

A brand-new shelter in the Midway District will soon provide a safe place to stay for as many as 150 people experiencing homelessness. San Diego County, City of San Diego and Lucky Duck Foundation teamed up to establish the Rosecrans Shelter and celebrated its completion today. pic.twitter.com/nw5AR4GUXf

— SanDiegoCounty (@SanDiegoCounty) September 10, 2022