Asesinan a oficial de policía de Arvada en cumplimiento de su deber

(NOTICIAS YA).-ACTUALIZACIÓN: A través de un comunicado, la policía de Arvada ha dado a conocer que el oficial caído en el cumplimiento de su deber fue Dillon Michael Vakoff de 27 años de edad, quien pertenecía al cuerpo de policía desde el 2019 y era un oficial con entrenamiento de equipo SWAT, el comunicado expresa que esta es una trágica pérdida para la comunidad, para el departamento de policía, pero más significativa para su familia y sus seres queridos, además que su servició y sacrificio nunca serán olvidados.

De acuerdo con el comunicado Vakoff se hizo presente junto a su compañero en una riña familiar, a su arribo intentaron separar a varios individuos que no cooperaron con los oficiales, cuando un sujeto comenzó a disparar a una mujer joven y después se enfrentó a tiros contra el policía.

El segundo oficial en la escena trató de ayudar a su compañero brindándole primeros auxilios y fue trasladado a un hospital donde fue declarado sin vida horas más tarde. El sospechoso y la víctima femenina también fueron trasladados a un hospital cercano y no está en riesgo sus vidas.

NOTA ANTERIOR: La madrugada de este domingo 11 de septiembre se registró un lamentable hecho, cuando un oficial del Departamento de Policía de Arvada fue asesinado cuando acudía a atender un servicio, aunque por el momento no se han dado a conocer muchos detalles sobre este el incidente.

Fue a través de su cuenta oficial en Twitter, que la policía dio a conocer este incidente con el siguiente mensaje:

It is with a heavy heart & deep sorrow that we inform you an Arvada Police Officer has been killed serving his community. The officer was responding to a call for service when he was killed. #ArvadaPDLODD

— Arvada Police (@ArvadaPolice) September 11, 2022