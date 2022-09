Autoridades de El Paso conmemoran a las víctimas del 11 de septiembre

(NOTICIAS YA).- El suceso ocurrido el 11 de septiembre del 2001 fue un momento trágico en la historia de los Estados Unidos, debido a esta situación, las distintas autoridades de El Paso conmemoraron a las víctimas de aquel incidente.

Durante ese día cuatro aviones fueron secuestrados para ser estrellados en las torres del World Trade Center en Nueva York, en el Pentágono y en un campo en Shanksville, Pensilvania, señaló el Departamento de Bomberos de El Paso (EPFD, por sus siglas en inglés) .

De acuerdo con el EPFD, 2,977 personas fallecieron durante ese día, donde se encontraban 343 bomberos y 72 agentes del órden público.

El Departamento de Bomberos de El Paso informó que el Puesto 812 de Veteranos de Guerras Extranjeras llevó a cabo una ceremonia conmemorativa para honrar las vidas perdidas y a los miembros de las fuerzas armadas que fallecieron durante las operaciones en respuesta del 11 de septiembre.

Last night, the VFW Post 812 held a 9/11 memorial ceremony. During the ceremony, multiple local first responders were recognized, among them EPFD Firefighter of the Year Lieutenant Renteria with Interim Fire Chief Killings receiving the award on his behalf.#NeverForget 🇺🇸 pic.twitter.com/UzuDZJv9Np — El Paso Fire Department (@EPTXFire) September 11, 2022

Durante la ceremonia, se reconocieron a varios socorristas locales, al igual que al bombero del año del EPFD, el teniente Rentería; Killings (jefe de bomberos interinos) recibió el premio en su nombre, informó EPFD.

El Departamento de Bomberos también posteó un mensaje en su cuenta de Twitter, “Los miembros de la EPFD recordamos y honramos la vida de todos aquellos que perdimos durante los ataques terroristas del 11 de septiembre. Nosotros nunca olvidaremos”, se menciona en el tuit.

Twenty-one years ago, our nation suffered the single deadliest terrorist attacks on American soil in U.S. history. The members of the EPFD remember and honor the lives of all those that we lost during the terrorist attacks of 9/11. We will never forget 🇺🇸 pic.twitter.com/i29Y0DDHZp — El Paso Fire Department (@EPTXFire) September 11, 2022

Por su parte el Departamento de Policía de El Paso, publicó en sus redes sociales el siguiente mensaje, “en remembranza de aquellos que perdieron sus vidas en 9/11. América sufrió pérdidas inconmensurables, pero también mostró un coraje indiscutible”.