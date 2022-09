Balean a mujer en posible caso de ira al volante

(NOTICIAS YA).-El Departamento de Policía de Aurora se encuentra en la búsqueda de una persona relacionada con un posible incidente de ira al volante que culminó con una mujer herida por disparo de bala durante la tarde noche del sábado 10 de septiembre.

De acuerdo con la policía de Aurora la mujer recibió el disparo mientras iba en el bulevar este Montview cerca de la calle Havana, cuando eran aproximadamente las 6:15 p.m. fue entonces que ocurrió el incidente de ira al volante, aunque los detalles no son claros, ya que no se sabe si la mujer conducía o era pasajera.

Según los informes de la policía, la mujer se encuentra en el hospital y se espera que sobreviva, ya que no hubo heridas que pusieran en riesgo su vida.

Se sabe que los oficiales de Aurora están en busca de una camioneta tipo SUV de color rojo que se piensa pudo estar involucrada en el incidente.

#APDAlert Officers are investigating a shooting that occurred near Monteview/Peoria. A woman was shot and officers applied a tourniquet. The injuries appear to be non-life-threatening. Ofc are looking for a red SUV and gathering further information. Investigation is ongoing. pic.twitter.com/NRxgspPXrG

— Aurora Police Dept (@AuroraPD) September 11, 2022