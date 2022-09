Biden recuerda palabras de Isabel II al conmemorar ataques del 9/11

(NOTICIAS YA).-“Veintiún años y seguimos manteniendo nuestra promesa de nunca olvidar”, fueron las palabras del presidente de Estados Unidos, Joe Biden al participar este domingo en una ceremonia para recordar a las víctimas de los ataques terroristas del 9/11 en el Pentágono.

El mandatario recordó las palabras de apoyo que la reina Isabel II de Inglaterra brindó tras los atentados: “El dolor es el precio que pagamos por amar”, fue el mensaje que la monarca envió a las familias de las víctimas a través de su embajador durante un servicio religioso en la iglesia de St. Thomas de Nueva York, aquél 11 de septiembre.

Con esas palabras, Joe Biden recordó a las casi 3 mil personas que perdieron la vida hace 21 años cuando un grupo de sicarios de Al Qaeda secuestraron tres aviones en pleno vuelo, mismos que impactaron contra las torres gemelas en Nueva York y el Pentágono en Virgnia; uno más se estrelló en un campo de Shanksville, Pennsylvania.

El presidente estadounidense quiso destacar también la muerte, a comienzos de agosto de este año, del líder de Al Qaeda, Ayman al Zawahir en un ataque con dron en Kabul, cerca de un año después de la retirada de las últimas tropas estadounidenses de Afganistán.

Biden aseguró que, pese a la retirada de Estados Unidos del país, que puso fin a 20 años de guerra, su "compromiso por prevenir un nuevo ataque a los Estados Unidos no termina".

“Para todos aquellos de ustedes que perdieron a alguien, 21 años significa una vida, pero también nada en cuanto a tiempo. Es bueno recordar, esos recuerdos nos ayudan a sanar, pero también pueden abrir el dolor”, dijo.

Previo a su discurso oficial, el mandatario afirmó que hay “un plan” para brindar justicia a las familias de las víctimas del ataque destruyó las Torres Gemelas y afectó edificios militares, sin brindar más detalles.

Poco después, en Shanksville (Pensilvania), la primera dama, Jill Biden, dio un discurso para recordar a los 44 pasajeros del vuelo United 93, que lograron impedir un cuarto ataque ese día al enfrentarse a los terroristas y hacer que el avión se estrellara en un descampado.

Recuento de los hechos

El 11 de septiembre de 2001 miembros del grupo terrorista Al Qaeda, liderado por Osama bin Laden, secuestraron los vuelos 11 de American Airlines y el 175 de United Airlines para estrellarlos y derribar las Torres Gemelas, alrededor de las 9 de la mañana. El ataque dejó un total de 2 mil 996 muertos y más de 25 mil heridos.

Otro avión secuestrado fue el vuelo 93 de United Airlines, que tenía como destino Washington, pero los pasajeros de este avión lograron hacerse con el control del mismo y desviaron el vuelo de su objetivo, que según pudieron determinar investigadores era la Casa Blanca o el Capitolio de los Estados Unidos, de acuerdo a información publicada por The Associated Press. Finalmente se estrelló en un campo de Shakesville donde murieron las 44 personas que iban a bordo.

