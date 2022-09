Se esperan tormentas eléctricas e inundaciones en zonas de San Diego

(NOTICIAS YA).-Lluvias y tormentas eléctricas en San Diego se pronostican para este domingo y lunes por la tarde, lo cual podría producir inundaciones en zonas montañosas del condado, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Una alerta para la zona de la playa fue declarada para la tarde del domingo donde se observan olas elevadas y fuertes corrientes ocasionadas por los remanentes de la tormenta tropical Kay, los cuales giran a unas 300 millas al suroeste de San Diego, detalló la oficina.

Fuertes vientos con llovizna se esperan la zona de Canyon Lake hasta Home Gardens, al igual que en todo Moreno Valley.

De la misma manera, las zonas con peligro de inundación incluyen Alpine, Campo y Pone Valley.

Se pronostica que las altas temperaturas a lo largo de la costa el domingo estarán sobre los 80 grados con temperaturas mínimas nocturnas en los 70 grados.

More storms are filling in over the San Diego County mountains and adjacent valleys, as well as the Coachella Valley. Watch for areas of flooding from Tecate and Campo up through Alpine! #CAwx pic.twitter.com/Yg3XD4l3Fy

— NWS San Diego (@NWSSanDiego) September 11, 2022