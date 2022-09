7 años de cárcel a maestro de preescolar de SD por pornografía infantil

(NOTICIAS YA).-A siete años de prisión en una cárcel federal fue sentenciado este lunes, un ex profesor de preescolar del área de San Diego tras declararse culpable de distribuir pornografía infantil.

Paul Torres Jiménez De La Cuesta, de 29 años y originario de Imperial Beach, fue arrestado en junio de 2020 luego de una investigación que reveló que estaba "intercambiando materiales de abuso sexual infantil a través de grupos de chat en línea", según las Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Fue gracias a un agente encubierto que invitó a Torres a un chat privado solicitando material específico, que fue posible su captura.

Fue arrestado en su lugar de trabajo en Poway, al norte de San Diego, y se declaró culpable el año pasado de un cargo de distribución de imágenes de menores involucrados en conducta sexualmente explícita.

Tras su detención, autoridades federales hicieron un llamado pidiendo a cualquier posible víctima a identificarlo y denunciarlo.

Según su acuerdo de culpabilidad, el delito involucró más de 600 imágenes de dicho material ilegal.

Un comunicado de prensa de ICE con respecto a su arresto y declaración de culpabilidad, indicó que Torres había sido empleado a tiempo completo o como maestro sustituto en las siguientes escuelas de San Diego:

Iglesia Episcopal y Preescolar de St. David, 5050 Milton St.;

Preescolar Seaside Campus junto a la playa, 1201 Turquoise St.;

Preescolar Little Sprouts, 403 Camino Del Rio S.;

NHA University of Early Learning Bethel Campus Day Care Center, 3085 K St.;

NHA Johnson Early Learning Academy Day Care Center, 5760 Luber St.;

NHA Karen D. Love Head Start Day Care Center, 2060 Drescher St.;

NHA Stem Institute for Early Learning Day Care Center, 808 W Cedar St.;

YMCA del condado de San Diego, 3708 Ruffin Road; y

Preescolar Cooperativo de San Diego, 4190 Front St.

Torres también ha trabajado en Concordia Church & School en Discovery Falls Drive en Chula Vista, Soroptimist International of the Americas en Tijuana y My Room to Grow Preschool en Poway.