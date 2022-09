Britney Spears aseguró que no volverá a dar conciertos

La Princesa del Pop ha revelado a través de un posteo en su cuenta de Instagram, que probablemente nunca más vuelva a pisar un escenario debido a distintos "traumas" de su pasado.

Britney escribió un mensaje, que después borró, en el que reflexionó acerca de su carrera durante los 13 años que estuvo bajo la tutela de su padre, destacando la falta de control creativo que tuvo sobre sus videos musicales en esa época e incluso mencionó que la única imagen que en verdad le gustó en ese entonces fue la 'Work Bitch'.

La cantante de 40 años, también habló sobre lo desagradable que era trabajar con fotógrafos que se hacían pasar por profesionales: "En cada gira estaban las imágenes más ofensivas que se hacían pasar por fotos profesionales. Es decir, al menos podrían haberme engañado y las pudieron haber retocado para mí… sólo digo… 2 días de rodaje para un nuevo espectáculo en Las Vegas, literalmente, el peor de todos… y yo emocionada por las fotos durante 5 meses de gira… nunca me mostraron ninguna", describió Britney.

Por último, la intérprete de 'Stronger' concluyó el mensaje asegurando que por más de cuatro años y durante su estadía en Las Vegas, se sintió muy incómoda por tener que trabajar con una cantidad enorme de bailarines y agregó que esa experiencia la había traumatizado y por lo tanto se alejaría de los escenarios.

“Quedé afectada de por vida y sí, estoy enojada y no, probablemente no volveré a actuar en los escenarios solo porque soy terca y haré lo que me plazca”, escribió la cantante.