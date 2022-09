Ofrecen $40 mil por información para capturar a "Fat Leonard"

(NOTICIAS YA).-Una recompensa de hasta 40 mil dólares por información que conduzca al arresto de un contratista militar que se declaró culpable de sobornar a oficiales de la Marina como parte de un esquema de corrupción de gran alcance, fue publicada por U.S Marshals, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

Leonard Glenn Francis, "Fat Leonard", quien había estado bajo arresto domiciliario durante varios años, se cortó el brazalete GPS que debía usar y desapareció durante el fin de semana del Día del Trabajo, justo dos semanas antes de recibir sentencia, según informó un comunicado de las autoridades.

La agencia federal a cargo de monitorear el confinamiento domiciliario de Francis, recibió una alerta de que su monitor de tobillo estaba siendo manipulado el domingo por la mañana, según informó el alguacil adjunto supervisor de EE. UU. para el Distrito Sur de California.

The US Marshals and Naval Criminal Investigative Service are offering a combined reward of up to $40,000 for any information leading to the arrest of fugitive Leonard Francis, aka 'Fat Leonard.' pic.twitter.com/PuovHWxioy

— U.S. Marshals (@USMarshalsHQ) September 10, 2022