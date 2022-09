Fan insulta a Belinda mientras Nodal cantaba y esta fue su reacción

Aunque han pasado siete meses desde que Belinda y Nodal terminaron su relación, parece ser que esta historia no tiene final, pues en cada momento y oportunidad que encuentran, sus seguidores aprovechan para relacionarlos sentimentalmente de alguna forma.

Esto ocurrió hace unos días mientras el sonorense visitaba la ciudad de Guadalajara. Nodal estuvo en un bar local cantando con mariachis y acompañado de varias personas, cuando fue grabado interpretando el tema 'La Derrota' de Vicente Fernández.

En el clip se observa como la persona que le entrega el micrófono, lo anima a seguir cantando con frases de aliento como "Échale Christian", "ese es mi amigo Christian", "acuérdate Christian", pero fue en uno de esos momentos que la persona terminó por decir "Ching* tu madre Belinda", cuando todos se quedaron atónitos.

Fue entonces que tras las fuertes palabras, Nodal comenzó a reírse y a continuación, le dio la mano al hombre que lo dijo para después seguir cantando.

La reacción del público y de los seguidores de Beli no se hicieron esperar, pues a pocas horas de haber sido revelado el video, la internet se llenó de comentarios que aseguraban que no debía reírse ya que eso no hace un caballero.

De cualquier forma, el cantante no ha dado nuevas declaraciones acerca de su actual estado sentimental, pero ha continuado compartiendo desde hace tiempo historias junto a la cantante argentina Cazzu, con quien aseguran mantiene una relación desde hace tiempo.