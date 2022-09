Fuertes lluvias causan estragos en las carreteras en Las Vegas

Se reportan más accidentes viales en las carreteras de Las Vegas

“No llueve mucho aquí en el estado de nevada, pero cuando llueve tenemos que tener cuidado con todo ese aceite seco en el pavimento en las autopistas y calles porque todo esto brota rápidamente y esto hace que sea un peligro para los automovilistas.”

La mañana de este lunes las lluvias causaron problemas en las vías, y para las 6 se reportaban al menos 14 choques como los que fueron captados por cámaras de seguridad.

Por esa razón el departamento de policía del estado de Nevada en conjunto con el Departamento de Transporte, alertan a la comunidad sobre los peligros cuando llueve en el estado, ya que las lluvias son otro factor el cual los accidentes de auto suceden con mayor frecuencia en el valle de Las Vegas.

“Las 3 cosas importantes que las personas deben prestar atención cuando llueve, bajen la velocidad, mantengan la distancia con su auto con el otro de enfrente, pongan atención por favor, no se distraigan con su radio, no hablen por su celular mientras manejan y si hacen esto rápidamente su auto podría resbalar fácilmente sobre el pavimento y causar un terrible accidente.”

No obstante esta es otra lista de consejos que también puede seguir para conducir con seguridad bajo la lluvia, entre ellos:

Esté atento y evite las zonas inundadas: no intente nunca cruzar agua corriente o inundada,reduzca la velocidad, los límites de velocidad se basan en las condiciones normales de la carretera y del tiempo, no en las condiciones de lluvia, mantenga una distancia adicional con respecto a otros vehículos, desconecte el control de crucero para reducir el hidroplaneo, si está lloviendo no pise los frenos de golpe, entre otros.

“Como ya sabemos que no llueve frecuentemente aquí por favor verifiquen siempre que sus parabrisas se encuentren funcionando , la distracción es más común cuando llueve y esto empeora cada vez más.”

“Por favor bajen su velocidad en carretera , no queremos ver más accidentes que cobren más vidas de personas inocentes, por favor maneje con responsabilidad.”