VIDEO: Rescatan a dos mujeres que hundieron su auto en el estanque Cherry Creek

(NOTICIAS YA).-La Oficina del Alguacil del condado Arapahoe acudió a rescatar a dos mujeres que quedaron atrapadas dentro de su vehículo, hundidas en el estanque de Cherry Creek, al conducir por error hacia una rampa para botes durante la noche del sábado.

Fue a las 11 de la noche que se recibió una llamada al 911, por parte de las mujeres sumergidas en el agua, de acuerdo a información del alguacil.

A través de su cuenta de Twitter, la oficina del alguacil compartió un video con las maniobras de rescate por parte de los agentes del condado Arapahoe.

Sheriff deputies rescued 2 women from a submerged car after the driver accidentally drove down a boat ramp into the Cherry Creek reservoir on a foggy night. The women called 911 as the car was sinking. Deputies arrived and dove in to help. @SouthMetroPIO pulled car out. @CPW_NE pic.twitter.com/xaxTEJE6T6

— Arapahoe Sheriff (@ArapahoeSO) September 12, 2022