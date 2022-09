Buscan a abuelo de Spring Valley que se extravió al cruzar la frontera

(NOTICIAS YA).-Eddie Joe Taylor, de 72 años, permanece en calidad de desaparecido desde el viernes 5 de agosto, por lo que el Departamento del Sheriff del Condado de San Diego solicita del apoyo de la comunidad para localizarlo.

Eddie fue visto por última vez el jueves 4 de agosto cuando salió de la casa de su novia en Lemon Grove. Mientras conducía a su casa en Spring Valley, la llamó y le dijo que, por error, siguió manejando por la SR-125 sur hacia México y cruzó la frontera, de acuerdo a un comunicado de las autoridades.

Un rastreador GPS instalado de fábrica en el auto de Taylor mostró por última vez su ubicación en la colonia La Esmeralda, 22117, en Tijuana.

Los familiares de Taylor dicen que es prediabético, tiene presión arterial alta y últimamente ha estado confundido y olvidadizo.

Tips wanted to find missing person Eddie Joe Taylor who might be lost in Tijuana. If you cross into the border often, be on the lookout for Taylor and call @SDSheriff or @sdcrimestoppers. Read the news release here:https://t.co/yakllOtivf pic.twitter.com/RVcKj55s9n

— San Diego Sheriff (@SDSheriff) September 14, 2022