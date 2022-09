California lanza sitio web para orientar a quienes buscan acceder al aborto

(NOTICIAS YA).-El gobierno de California lanzó un sitio web para orientar a quienes buscan acceder al aborto en el estado. El sitio aborto.ca.gov tiene como objetivo proporcionar a los californianos y residentes de otros estados información sobre cómo, dónde y cuándo acceder a los servicios de aborto en California.

Según un comunicado de prensa, la página incluye información sobre los derechos legales para un aborto en California, donde las personas pueden encontrar proveedores, cómo pagan los servicios y obtienen asistencia financiera, y formas en que pueden encontrar bienestar y apoyo emocional.

También incluye una herramienta interactiva para buscar un proveedor de atención médica para usuarios e información para aquellos que viven fuera del estado o que son menores de 18 años que buscan acceder a un aborto.

El sitio web no rastrea la información personal de los visitantes, especialmente de aquellos que buscan atención reproductiva y viajan desde un estado que tiene acceso restringido, detalló el gobernador de California, Gavin Newsom.

Make no mistake--Lindsey Graham’s new national ban on abortion is about controlling women. That’s their agenda.

CA’s fighting back.

Today, we’re launching a NEW website to provide resources for women to get reproductive care -- no matter where they live. pic.twitter.com/O7scuoJ32N

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) September 13, 2022