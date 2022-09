Falsa alarma provoca presencia policial en escuela de Chula Vista

(NOTICIAS YA).- Las autoridades de Chula Vista colocaron bajo encierro una escuela preparatoria tras recibir informes de un posible tirador activo, lo que terminó siendo una falsa alarma.

Los estudiantes de Mater Dei High School recibieron órdenes de permanecer en sus salones, mientras agentes del Departamento de la Policía de Chula Vista revisaban el campus.

UPDATE: THE SCENE IS SAFE! CVPD officers have confirmed that Mater Dei High School is safe and the threat was NOT credible. Both Mater Dei HS and Veterans Elementary are no longer on lockdown or secure campus. https://t.co/Ckf4lMSogR

Alrededor de la 1:40 p.m., el Departamento de la Policía de Chula Vista informó por medio de Twitter que hasta ese momento no había evidencia de alguna amenaza, pero que continuarían revisando cada rincón de la escuela.

Mientras la actividad policial se mantuvo, las autoridades pidieron tanto a los padres de familia como a los residentes cercanos que se mantuvieran alejados del campus.

LEE: Exigen expulsión de estudiantes que golpearon a niño de 14 años en escuela de Vista

Al mismo tiempo en que agentes recorrían la escuela, la administración de Mater Dei High School informó a los padres de familia sobre la actividad policial tras ser notificados por las autoridades sobre una llamada que alertó sobre la presencia de un tirador activo.

Parents and nearby residents are asked to stay clear of the campus while officers continue to verify that all students are safe. We will provide any important updates and let you know when the area is deemed safe. https://t.co/GITzeFqzvB

— Chula Vista Police Department (@ChulaVistaPD) September 14, 2022