R. Kelly es declarado culpable por pornografía y abuso sexual

Este miércoles 14 de septiembre, el músico y cantante R. Kelly fue encontrado culpable por tres cargos de pornografía infantil, así como por otros tres de seducción infantil por la corte de Chicago.

El cantante de 55 años de edad, cuyo nombre es Robert Sylvester Kelly, fue declarado culpable por seis de los 13 cargos que se le atribuían, por lo que se le sentenció a 30 años de cárcel, demostrando así el patrón criminal que presentó por muchos años al acercarse a menores de edad para abusar de ellas.

Las historias de las víctimas que declararon en su contra, coinciden en que conocieron a un supuesto contacto que les compartió el número de Kelly ya fuera en conciertos o en actuaciones, y cuando ellas lo contactaban, Kelly las engañaba con la promesa de apoyarlas en su carrera artística.

La prueba principal de la acusación es la relación que mantuvo Kelly con la cantante Aaliyah.

Kelly escribió y produjo su primer álbum -- “Age Ain’t Nothin’ But A Number” -- antes de casarse ilegalmente con ella cuando ella tenía 15 años porque temió haberla dejado embarazada.

Un antiguo representante reconoció en el juicio que sobornó a un funcionario para obtener documentos falsos y poder casarse, un matrimonio que fue posteriormente anulado.

BREAKING: R. Kelly has been found guilty at his child pornography trial in Chicago. The singer was already convicted of sex trafficking in June and still faces additional trials. https://t.co/0jn1JmqQiv pic.twitter.com/dqSFzbUJNc

— The Associated Press (@AP) September 14, 2022