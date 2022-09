Un hombre denuncia que recibió amenazas de muerte a su celular en Las Vegas

Hispano denuncia llamadas y textos a su celular de amenaza de muerte

“Como a las 8 de la mañana recibí un texto con imágenes muy fuertes , para que yo les mandara el dinero porque si no me iba a suceder lo mismo como las imágenes que me mandaron.’

Para proteger su identidad, este residente decidió no aparecer en cámara. Él nos contó el calvario que vivió tras casi ser una víctima más de extorsión telefónica y a través de mensajes de texto.

“Me llamaban de diferentes números porque yo bloqueaba los números pues si como me dio miedo a la vez pero después imaginarme se me vino a la mente que era extorsión tuve cuidado en esa parte y decidí llamar amigos para que tuvieran cuidado.”

“Muchas veces lo que hacen estas personas usan información que obtienen, por medio de redes sociales y otras páginas de internet y obtienen el nombre de la persona a la que le están mandando el mensaje entonces, llega aparecer que conocen a esta persona que están tratando de victimizar pero lo más importante, tomarse un segundo para preguntarse a uno mismo quien esta persona en realidad la conozco y por que me están contactando a mi .”

Autoridades dicen que los extorsionadores intimidan a sus víctimas con mensajes y videos violentos, estos malhechores utilizan números de teléfonos y perfiles de redes sociales ficticios y como en el caso de este residente este tipo de imágenes que usted ve en pantalla.

“Son imágenes muy fuertes de personas, asesinadas, quemadas, torturadas.”

“Lo más recomendable es ignorar a esa persona que está mandando los mensajes incluso bloquearlos porque muchas veces esas personas usan números falsos.”

La policía dice que si usted ha sido víctima de extorsión vía telefónica puede hacer una denuncia al número que aparece en pantalla.