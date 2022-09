Cae nieve a mediados de septiembre y Colorado le dice adiós al verano

(NOTICIAS YA).- Seguro muchos ansiaban ya despedirse del intenso e histórico calor que se registró en Colorado este verano, y qué mejor forma que con una invernal sábana blanca cubriendo algunas partes de la región.

Los puntos más altos del estado se cubrieron hoy jueves de blanco; el calendario marca mediados de septiembre, pero el invierno ha comenzado a anunciarse con bombo y platillo, advirtiendo que está a punto de llegar a uno de los estados donde esta temporada del año realmente se siente.

Tanto la nieve como algunas lluvias ligeras han continuado todo el día en la región, y han tapizado de blanco los puntos más altos de Colorado, aquellos que albergan resorts de esquí, uno de los grandes atractivos turísticos del estado.

Another glimpse of the snowfall this morning. Are you pumped or what?! #TheAthletesMountain pic.twitter.com/ekYbZBgr8I

Estos recintos deportivos invernales han comenzado a salir de su letargo, y se preparan para nuevamente entrar en su temporada más ajetreada en los próximos meses.

Solo como referencia, y de acuerdo con datos de KDVR, el año pasado Wolf Creek inauguró la temporada el 16 de octubre, seguida de Arapahoe Basin al día siguiente y el área de esquí de Loveland el 30 del mismo mes.

Sin embargo, las nieves de hoy son apenas una probadita, y la gente está esperando la primera gran nevada de la temporada, aquella que ya puede medirse. Usualmente esta llega alrededor del 18 de octubre, pero en 2021 arribó hasta el 10 de diciembre, es decir, casi dos meses después; jamás se había presentado tan tarde en el año.

En cambio, el año anterior la primera nevada cuantificable cayó el 8 septiembre de 2020, la segunda fecha más temprana en la que se registra este hito.

It's about that time ❄️ We received our first dusting at the top of Excelerator this morning - let the snow dances begin! pic.twitter.com/QIBrBTInaL

— Copper Mountain (@CopperMtn) September 15, 2022