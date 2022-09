Dan cárcel a hombre que acercó a su bebé a los elefantes en el San Diego Zoo

(NOTICIAS YA).-Un hombre que cruzó la barda y acercó a su hija de 2 años al hábitat de elefantes del zoológico de San Diego, fue sentenciado este jueves a nueve meses de prisión y cuatro años de libertad condicional, pero solo cumplirá la mitad de eso, por el tiempo que estuvo bajo custodia.

José Manuel Navarrete, de 26 años, se declaró culpable del delito grave de “poner en peligro a un niño” por trepar a través de múltiples barreras para ingresar al recinto de los animales el 19 de marzo de 2021, que según los funcionarios del zoológico albergaba elefantes asiáticos y africanos, informó City News.

Según las imágenes del incidente publicadas en redes sociales, un elefante notó a los intrusos y comenzó a moverse hacia ellos.

Mientras intentaba salir, Navarrete dejó caer a la niña, pero la levantó y escapó mientras el elefante trotaba hacia ellos.

Navarrete fue arrestado y la niña, quien resultó ilesa, fue llevada con su madre, dijo la policía.

Who’s dumbass babydaddy is this 🤦🏻‍♂️

Dude almost got himself & his child killed by an elephant at the san diego zoo. pic.twitter.com/E2FNWANrjb

— ☻︎🇲🇽 (@heafukinsav) March 21, 2021