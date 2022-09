Familia hispana pide justicia por la muerte de su ser querido tras ser atropellada en un cruce peatonal en Las Vegas

Devastada se encuentra una familia latina por la muerte de unos de sus seres queridos

“Cuando nos enteramos estábamos muy tristes, no nos enteramos hasta el domingo pasó esto en un viernes y hasta que hicieron el reporte de policía y a las dos horas le llamaron al esposo de mi mama, pues había tenido un accidente y había fallecido…”

Esas fueron las palabras de Mónica Soriano, hija de Marcela Hernandez Meléndez.de 41 años quien con tristeza nos cuenta cómo a su madre le arrebataron la vida, mientras intentaba cruzar la calle el pasado 2 de setiembre en la avenida Cheyenne y la calle Queen, Mónica y sus tres hermanos recuerdan a su mama como una excelente ama de casa y siempre dispuesta ayudarles.

.

“Iba caminando, la señora le pegó y su cuerpo voló como a cien pies,ella falleció al instante cuando la atropellaron pues ella se entregó después que dos días pasó eso.”

Autoridades dijeron que Zarahi Méndez-Amador, de 31 años, se encuentra bajo custodia quien manejaba una camioneta modelo Chevrolet Equinox 2018 y atropelló a Hernández mientras caminaba por la calle fuera de un paso de peatones establecido, según la policía dijo que Zarahi rápidamente abandonó la escena porque tenía a su hijo en el coche y estaba asustada, Méndez-Amador se enfrenta a un cargo de obligación de detenerse en el lugar de un accidente con resultado de muerte, no obstante la familia hernández se encuentra consternada y triste de la trágica manera en la que murió la señora Marcela.

“Su esposo actual fue quien me dio la noticia a mi y yo no la creía, yo le tuve que decir a mis hijos lo que había pasado, queremos una investigación que sea clara que no se quede en dudas de nada, porque hay cosas como que no están muy claras, no culpo a nadie quiero nadamas más que se haga una investigación.”