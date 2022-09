Hombre provoca incendio en una casa

(NOTICIAS YA).-El Departamento de Policía de Golden está investigando el caso de un hombre que supuestamente hizo un agujero en la pared de su vecino, metió un arma por el agujero y provocó un incendio.

El hecho ocurrió este vieres en Table Mountain Townhomes Complex en 17250 West Colfax Ave. alrededor de las 3:24 a.m.

La policía dijo que fueron llamados al complejo por informes de delitos graves amenazantes. Cuando llegaron, pudieron reunirse con la víctima.

Después de eso, los oficiales fueron al departamento vecino donde creían que estaba el sospechoso y comenzaron a tocar la puerta. En unos segundos, los oficiales notaron un brillo anaranjado proveniente del apartamento y las cortinas comenzaron a derretirse.

Los oficiales dijeron que comenzaron a alejarse del apartamento y fue entonces cuando escucharon un estruendo y vieron humo y llamas.

La policía indicó que hasta el momento no se han realizado arrestos, y que el individuo asociado con la Unidad 103, donde comenzó el incendio, no fue encontrado en el apartamento y las autoridades aún no lo han contactado con éxito.