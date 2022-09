La seguridad de los pasajeros infantiles no tiene idioma afirman las autoridades

(NOTICIAS YA).- Imagine que acaba de llegar a Colorado de otro país y que no habla inglés. Trajo a su familia, incluido a un bebé o un niño pequeño. El país del que vino no tiene una ley sobre el uso de sillas infantiles o de los asientos elevados (booster) y además es común allá que muchos padres no usen sillas infantiles y lleven a sus niños pequeños en el regazo dentro de un vehículo.

Esta es una realidad que viven miles de padres inmigrantes en Colorado cada año. Para atender la necesidad extensa de educación multilingüe y multicultural sobre la seguridad de los pasajeros infantiles, teniendo en cuenta la Semana Nacional de la Seguridad del Pasajero Infantil, Car Seats Colorado organizó un evento comunitario en Paco Sanchez Park el viernes en la mañana. Como parte de las actividades de divulgación, Car Seats Colorado se ha asociado con varias organizaciones de apoyo para inmigrantes y refugiados para atender este asunto. El evento de hoy también incluyó clínicas de educación sobre la seguridad de las sillas infantiles ofrecidas en español y en inglés. También se distribuyeron de manera gratuita unas sillas a los asistentes de las clínicas.

“Es de vital importancia educar a los nuevos americanos sobre las leyes de seguridad de pasajeros infantiles, de modo que los nuevos miembros de nuestra comunidad estén informados sobre cómo mantener seguros a sus niños”, dijo Dee Daniels Scriven, directora de ONA.

Según estadísticas de la recientemente formada Oficina de Nuevos Americanos (ONA, sigla en inglés de Office of New Americans), nuevos americanos constituyen el 10 % de la población de Colorado. Algunos nuevos americanos provienen de países en donde no existen leyes sobre el uso de sillas infantiles de seguridad. Actualmente, no existe un estándar internacional para el uso de sillas infantiles y asientos elevados (booster). En EE. UU., los choques de carros continúan siendo la principal causa de muerte para niños menores de 12 años.

“CDOT y la Patrulla Estatal de Colorado están estableciendo como prioridad proveer recursos accesibles a las comunidades llegadas recientemente y ofrecer oportunidades educativas en línea y en persona que van a mantener a los niños seguros en nuestras vías”, dijo el patrullero Tim Sutherland, de la Patrulla Estatal de Colorado.

CDOT y CSP también están suministrando ayuda en el Centro de inmigrantes y refugiados del norte de Colorado y en el Centro de la comunidad africana en Denver. Ambas organizaciones estarán ofreciendo clases en persona sobre conceptos básicos de seguridad de las sillas infantiles y los asientos elevados (booster) en los siguientes meses.

Car Seats Colorado también estará publicando recursos en 18 idiomas, todos disponibles al público, comunidades y organizaciones sin fines de lucro, así como técnicos certificados en seguridad de pasajeros infantiles. Los recursos incluyen una nueva guía multilingüe para la instalación y el uso correcto de las sillas infantiles de seguridad, unos videos cortos en inglés y español, así como materiales educativos digitales y para imprimir, para ayudar a que todos los niños se mantengan seguros en las vías de Colorado.

En todo el estado, los idiomas más hablados además del inglés son: español (49 %), vietnamita (2.7 %), chino (2.5 %), ruso (2.1 %) y coreano (2 %).

Los errores comunes observados en los padres que no están familiarizados con las recomendaciones y las leyes de las sillas de seguridad infantil son:

No usar sillas infantiles de seguridad.

No asegurar la silla en el vehículo o instalarla de manera incorrecta.

Usar sillas expiradas o mandadas a recoger del mercado. También usar sillas que han estado en un choque.

Usar sillas no adecuadas para el peso, altura o estado de desarrollo del niño.

No usar un asiento elevado (booster) cuando el niño todavía no tiene la altura para usar el cinturón de seguridad solo.

No estar familiarizados con las leyes del uso de las sillas infantiles y el cinturón de seguridad en Colorado.



Para obtener más información sobre el uso correcto de las sillas infantiles de seguridad, solicitar materiales educativos gratuitos o encontrar una ubicación para hacer revisar una silla infantil de seguridad en Colorado, visite CarSeatsColorado.com.

También:

www.codot.gov

http://www.facebook.com/coloradodot