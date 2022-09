Reporte de posibles disparos provocan breve cierre en una escuela de Alpine

(NOTICIAS YA).-Una escuela primaria al este del condado de San Diego fue cerrada momentáneamente después de recibir informes de un disparo cerca del campus este viernes por la mañana.

La movilidad policial ocurrió este viernes 16 de septiembre poco después de las 10 a m. cerca de la Escuela Primaria Shadow Hills en la cuadra 8700 de Harbison Canyon Road.

We received a report of a gunshot heard near Shadow Hills Elementary earlier today. Deputies have cleared Shadow Hills and Creekside campuses, lifted the lockdown, and children are being released to parents. The incident is still being investigated. More information to follow.

— Alpine Station (@SDSOAlpine) September 16, 2022