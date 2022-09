VIDEO: Reparan enorme socavón en El Paso donde cayó un auto

Este viernes, El Paso Water informó que el socavón fue reparado y la intersección de Gateway South y Yandell, ya está abierta: "La intersección es actualmente una parada de 4 vías, a la espera del reemplazo del semáforo. Por favor, tenga cuidado en la zona."

The intersection of Gateway South and Yandell is now open. The intersection is currently a 4-way stop, pending the replacement of the traffic signal. Please use caution in the area. pic.twitter.com/6kWtiUDc8m

— El Paso Water (@EPWater) September 13, 2022