Asesor de Zelenski reaccionó al plan de AMLO para pacificar Ucrania

(NOTICIAS YA).- A través de sus redes sociales, el asesor de Zelenski reaccionó al plan propuesto por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para frenar la guerra en Ucrania.

Myjailo Podolyak, en su cuenta de Twitter, el funcionario señaló:

“Los ‘pacificadores’ que usan la guerra como tema para sus propias relaciones públicas solo causan sorpresa. @lopezobrador_, ¿su plan es mantener a millones bajo ocupación, aumentar el número de entierros masivos y dar tiempo a Rusia para renovar las reservas antes de la próxima ofensiva? Entonces su ‘plan’ es un plan ruso”, señaló en su cuenta de Twitter el funcionario ucraniano.

"Peacemakers" who use war as a topic for their own PR are causing only surprise. @lopezobrador_, is your plan to keep millions under occupation, increase the number of mass burials and give Russia time to renew reserves before the next offensive? Then your "plan" is a 🇷🇺 plan.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 17, 2022