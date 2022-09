Dejó nota diciendo que cruzaría la frontera; buscan a este adolescente desaparecido

(NOTICIAS YA).- Un adolescente salió de su casa en Tijuana tras dejar una nota en la que decía que se iría a Estados Unidos, pero desde entonces no se sabe nada de él; no ha llegado con familiares de allá y no responde llamadas.

La Fiscalía General del Estado (FGE), está solicitando el apoyo de la comunidad fronteriza para localizar a Jimmy Bryan Bolaños, de 16 años, quien salió de su casa en Tijuana desde el pasado 17 de septiembre.

De acuerdo con el reporte, la madre del menor llegó a su casa, en la colonia La Morita, Segunda Sección, alrededor de las 12:00 p.m. del sábado, y no encontró a su hijo.

La mujer solo encontró una nota supuestamente escrita por él en la que decía que “iría a Estados Unidos”.

Sin embargo, desde entonces no ha regresado, no se ha reportado con familiares que viven allá, y su teléfono no responde, por lo que se desconoce su paradero, de acuerdo con la fiscalía.

Las autoridades describen al adolescente con una estatura 1.63 metros, complexión delgada, tez blanca, cabello corto color negro, ojos grandes color café oscuro, nariz afilada, boca grande, labios delgados.

Como señas particulares, destacan que tiene diversos lunares en la parte de su cara.

La fiscalía pide a cualquier persona con información o datos sobre su posible paradero, se reporte al teléfono en Tijuana (664) 683- 9643, o bien al número de emergencias 911 o al de denuncia anónima 089.