El rapero Post Malone cayó en el escenario y se rompió tres costillas

La noche del pasado 17 de septiembre, el rapero norteamericano Post Malone se encontraba ofreciendo un espectáculo en el Enterprise Center de St. Louis, cuando sufrió un accidente que terminó por romperle un par de costillas completamente en vivo.

El hecho ocurrió mientras interpretaba su tema 'Circles' y cuando caminaba por el escenario, olvidó que había un hueco en el piso que se utilizaba para bajar su guitarra y cayó en el de forma agresiva y comenzó a gritar de dolor mientras se encontraba en el piso.

A los pocos segundos de su caída, el cuerpo médico ya estaba auxiliándolo y cerciorándose de que todo estuviera bien, sin embargo la cara del cantante reflejaba un intenso dolor que no cesaba, por lo que tuvo que ser retirado del escenario y llevado a observación.

Aunque luego de unos minutos el cantante salió al escenario a intentar terminar su presentación, el dolor fue tan intenso que terminó siendo trasladado a un hospital, para ser atendido por tres costillas rotas.

Al día siguiente y para no alarmar más a sus seguidores, el cantante compartió un mensaje a sus fans comentando que "los amaba mucho" y que se encontraba bien. Asimismo aclaró que todo fue un descuido de su parte y que lamentaba no haber podido seguir con el espectáculo.

Post Malone cracked 3 ribs last night while performing. We pray he has a speedy recovery 🙏 pic.twitter.com/6I6rcJmn8N

— Daily Loud (@DailyLoud) September 18, 2022