Eugenio Derbez sufrió 15 fracturas en el hombro y se está recuperando

Hace unas semanas, Eugenio Derbez compartió la noticia de que había sufrido un accidente en casa, el cual lo había llevado a cirugía debido a una fractura en el brazo u hombro. Fue su esposa Alessandra Rosaldo la encargada de informar a sus seguidores y medios de comunicación acerca del incidente, mencionando que aunque se trataba de algo delicado, su salud no había sido afectada.

No fue si no hasta el día de hoy (19 de septiembre) que el actor mexicano ofreció por primera vez su declaración acerca del accidente que lo llevó a la cama del hospital.

Desde el inicio se supo que se trataba de un accidente causado por un juego de realidad virtual, sin embargo ahora sabemos que fue junto a su hijo Vadhir que los hechos ocurrieron: "Mi hijo me dijo que jugáramos un juego de realidad virtual, me puse el visor y estaba en un edificio de muchos pisos. Estaba parado en una tabla pequeña, me tropecé con algo y a la hora que doy un paso fuera de aquella tablita", dijo.

"Lo que yo veía en el juego no coincidía con lo que estaba en mi entorno, moví los pies y fui a dar con unos escalones; pega primero mi codo, empujando al hueso haciendo que se saliera rompiendo. En los hospitales me dijeron que llegan muchas personas accidentadas por esos juegos", contó el actor para sus seguidores de Instagram.

El actor también dijo que se trata del "dolor más grande que ha sufrido en su vida", por lo que compartió los resultados de su radiografía en donde se alcanza a ver la magnitud del accidente. Según lo que comentó, los doctores le dijeron que había sufrido cinco fracturas grandes y 10 pequeñas, por lo que su operación era muy delicada.

"La gente siempre me ha dicho que las cosas pasan por algo. Yo creo que esto que me pasó fue para algo y estoy tratando de encontrar para qué. Fue un año muy ocupado", confesó en el clip el actor.