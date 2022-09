Entrevista con Conexión Divina: La nueva escuela de los corridos

Hablar de música sierreña tanto en México como en Estados Unidos, es hablar de un género que está creciendo a pasos agigantados pero que sigue siendo muy tradicionalista. Los exponentes de siempre te cantan las mismas canciones que generalmente hablan de haber estado abajo y ahora estar arriba y de ganar mucho dinero mientras se está en el "bisne".

Uno de los géneros más escuchados del continente y que representa a los mexicanos, pero que al mismo tiempo necesita renovarse para continuar creciendo y seguir formando parte del mainstream.

Esta misma idea pasó por la cabeza de Ashlee, Sandra y Liz cuando la música llegó a sus vidas, pues dedicaron gran parte de ella a aprender todo sobre su instrumento y contrario a lo que muchos decían, se fueron por un género que nunca había visto a otras mujeres hacer lo que ellas hacían.

Pronto comenzaron a subir videos a sus redes haciendo covers y cantando para sus amigos, cuando la vida las conectó y pasaron de tocar temas de otros a componer su propia música.

Una Conexión Divina que ocurrió en un abrir y cerrar de ojos pero que ellas ya visualizaban desde pequeñas.

Cuando las conocí con su tema 'Odio' quedé impresionado con lo que estaba escuchando. Tal vez por mi fanatismo a la guitarra y a los proyectos que tienen como centro un sonido "guitar-based", pero estaba frente a tres chicas que sabían lo que hacían con su guitarra, bajoloche y bajo sexto respectivamente, y que le estaban dando un nuevo sentido a las canciones que son tendencia en México últimamente.

Después de todo esto, tuve el placer de platicar con las chicas de Conexión Divina tras haber firmado un contrato con Sony Music y lanzar su primer single bajo este mismo sello. Un sueño que muchos quieren vivir y que quedó claro que se puede alcanzar con talento.

Seguramente será nuestra primera charla de muchas en una carrera que estará llena de éxitos.

Antes de platicar del single y de cómo llegaron hasta acá, quisiera que me contaran un poquito de su background. ¿Cómo llegó la música a su vida y qué hacían antes de dedicarse a esto?

Sandra: Desde chiquita he escuchado música, siempre me ha gustado. A los 12 años empecé a tocar el piano y luego a los 15 la guitarra y luego apenas a los 18 agarré el bajoloche.

Liz: Yo apenas me acabo de graduar hace dos meses y aprendí hace tres años.

Ashlee: Yo tengo desde los 13 o 14 años y ahorita tengo 22. Tengo bastante tiempo tocando la guitarra, pero antes de empezar a tocar la música trabajaba en un Walmart.

Cuéntenme un poquito de cómo fue que se conocieron y cómo les surgieron estas ganas de hacer música juntas.

Sandra: Nos conocimos en redes sociales. Yo conocí a Ashlee en Instagram y conocimos a Liz por TikTok y le mandé un mensaje preguntándole qué le parecía hacer un grupo de "girls" y a ella le gustó la idea. Luego me dijo que me fuera a Arizona por unos dos meses para ver qué onda y yo me fui e iban a ser solo dos meses pero me terminé quedando con ella. Luego vinimos a Los Ángeles porque encontramos a Liz

Liz: En ese tiempo estaba buscando una requintista y una "bass player" y de pronto ellas aparecieron de la nada y fue genial porque llegaron exactamente las personas que quería en el momento justo.

Ashlee: Sí, la encontramos y nos llevamos bien, creo que de ahí para adelante surgió el grupo pero todo se dio muy sencillo y conectamos muy bien una con la otra.

¿Y en cuanto a las redes sociales, subían videos y se vieron tocando?

Sandra: Sí, subíamos videos de covers. Subíamos videos a Instagram y luego vimos a Liz en TikTok, ella estaba teniendo mucha atención así que nos salió su video y le escribimos.

Aunque nacieron y crecieron en Estados Unidos su música representa mucho del sonido actual de México ¿Cómo llegaron a ese sonido?

Ashlee: Yo crecí en México y pasé ahí mi niñez. Sé cómo es la vida allá, las experiencias, la diferencia de cómo se vive la vida acá, de venir a Estados Unidos con mucho más privilegios y mucho más apoyo del gobierno para la gente, se siente la diferencia muchísimo, pero siempre quise mantener las raíces mexicanas porque de ahí vienen nuestros papás y nuestros abuelos y es algo que tenemos en común las tres, que todas queremos seguir representando a México aunque estemos en Estados Unidos o cantando en inglés o en español, somos y seguimos siendo mexicanas y queremos representar nuestra cultura.

En cuanto al nombre del grupo, por ahí leía que nació por la conexión que tuvieron a través de redes sociales. ¿Me cuentan un poquito esa historia?

Sandra: El nombre llegó por la conexión y porque nos conocimos en "social media" y luego "Divinas", por la canción 'Mujeres Divinas'.

Ashlee: No queríamos mantener el nombre 'Mujeres Divinas' porque vimos que era demasiado igual y entonces seguimos pensando y salieron muchos nombres, hasta que nos quedó "Conexión" y la verdad, ninguna estaba súper emocionada con nombre pero era el que teníamos las tres en común y al último terminó quedando.

Conforme fue pasando el tiempo nos dimos cuenta de que ese era el nombre indicado que debía haber quedado desde el principio.

La música regional y hasta la sierreña se conoce por siempre estar representada por hombres, ¿Qué se siente ser mujer en un género tan dominado por ellos?

Sandra: Muy emocionada porque nos están apoyando mucho y me alegra porque este es un género dominado por hombres.

Ashlee: La verdad que queremos abrir más puertas para las mujeres y que puedan hacer este género porque la verdad es como un desperdicio pues falta mucho talento femenino en la industria. Es como cuando Jenni Rivera abrió las puertas y fue trabajando más y más y ahora creo que fue el momento indicado para que saliera un grupo de mujeres que somos nosotras apoyando más la idea y haciendo lo más abierto para todos.

Liz: El grupo estaba fundado en ese concepto para que las mujeres estén más presentes en esta industria porque hay muchos machos en esta industria y es tiempo que eso se acabe. También queremos representar a México y qué mejor que decir que una mujer está haciendo ruido en todas partes del mundo.

¿Alguna vez se enfrentaron a críticas o quizá alguien les dijo que esa no era música para mujeres?

Ashlee: Siempre son hombres los que me mandan mensajes a mí o me comentan en alguno de mis videos como de que "vete a cocinar" o cosas así. Pienso que yo estoy haciendo algo que me gusta y mi género no debería de ser algo que influya en lo que hago y no debería ser para nada en ningún otro tipo de trabajo porque eso no influye en si puedes o no puedes hacerlo.

Ahora que pasaron a las grandes ligas y firmaron un acuerdo con una de las disqueras más grandes del mundo ¿Qué sienten? ¿Se lo imaginaban?

Sandra: La verdad sentía que sí podíamos llegar a este nivel, entonces estoy como de 'Wow, lo sabía"...

Ashlee: Sí, pero siento que llegó más rápido de lo que esperaba. Decía "vamos a llegar lejos" pero un día o algo así, y la verdad es que llegó literalmente en cinco o seis meses de grupo y ya todo eso está pasando y que creo que hay artistas que duran años tratando y que a nosotras nos abran la puerta, fue muy impresionante la verdad.

Ya tuve oportunidad de escuchar ‘Odio’ y está buenísima. Platíquenme un poquito cómo la compusieron y de lo que quisieron decir con su primer sencillo.

Ashlee: Pues creo que todas sabíamos que esta iba a ser la canción y sobre la composición, creo que es algo que toda nuestra generación pasó. Todos hemos tenido un "casi algo" que terminó siendo nada y en realidad no fue una relación ni nada. aunque pudieron haber citas u ocasiones como se espera de una relación, pero al final, cuando se acaba, queda ese vacío de que nunca fue nada en realidad. Estás sintiendo ese vacío de algo que no pasó y es una canción con la que siento que muchos se identifican.

Por último, acá en El Botón nos gusta saber qué están escuchando nuestros artistas favoritos, por lo que me gustaría que me dieran un par de recomendaciones de lo que últimamente escuchan en su celular.

Liz: Pues para mí sierreño, Iván Cornejo y Ana Gabriel o Sin bandera o Camila puede ser...

Sandra: A mí me gusta mucho Junior H, pero también escucho a Luis R. Conriquez.

Ashlee: A mí me gusta Grupo Codiciado, Calibre 50, Gerardo Ortiz, todos los corridos románticos o de ese tipo, me gustan mucho.