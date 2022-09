Identifican a embarazada de 8 meses que fue asesinada en TX el día antes del baby shower

(NOTICIAS YA).-Una futura madre de Texas fue asesinada el pasado viernes, con 8 meses de gestación.

Este lunes la policía la identificó. De acuerdo con información de CNN, se trata de Jennifer Hernández, de 20 años, estaba emocionada de ser madre y se estaba preparando para celebrar, pero ella y su bebé por nacer murieron el día antes del baby shower, según miembros de la familia.

Hernández fue encontrada baleada en un automóvil con su novio, en el norte del condado de Harris la noche de este viernes.

Estaba embarazada de ocho meses y esperaba un niño.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Harris, los agentes dijeron que Hernández estaba en el asiento del pasajero de un Nissan Sentra azu, con su novio de 17 años, quien recibió dos disparos pero sobrevivió, citando al medio de noticias.

Su automóvil tenía múltiples agujeros de bala a través de las puertas y ventanas. Hernández fue llevada al hospital, donde fue declarada muerta.

Hernández y su novio salían de la gasolinera Shell en Airtex Drive y Ella Boulevar, cuando un conductor en un sedán blanco de cuatro puertas con vidrios polarizados y una placa de papel aceleró junto a ellos y disparó contra su automóvil, según los agentes.

El sedán blanco continuó hacia el este por Airtex Drive hacia la I-45, dijeron los agentes.

El sargento Ben Beall de HCSO dijo que el conductor afirmó que no hubo interacción previa con el tirador: "Según el conductor, dijo que no hubo interacción antes de eso. Se detuvieron en la estación de servicio justo al oeste de nosotros aquí y dijo que no tenía idea de dónde venía el vehículo. Simplemente salió de la nada y comenzó a dispararle", dijo Beall.

La familia de Hernández le dijo a ABC13 que la futura mamá estaba entusiasmada con el futuro y se preparaba para abrir un negocio de uñas. Su bebé iba a ser el primer nieto y sobrino de la familia.

Exigen justicia por las dos vidas que se perdieron. Quieren que quien haya hecho esto, sea responsable del delito.

Si alguien tiene información sobre el asesinato de Jennifer Hernández, se le pide que se comunique con la Unidad de Homicidios al 713-274-9100 o puede permanecer en el anonimato llamando a Crime Stoppers al 713-222-TIPS (8477).

Su familia creó un perfi de GoFundMe para ayudar con los gastos funerarios: