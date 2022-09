Reportan al menos 8 lesionados por explosión en Chicago

(NOTICIAS YA).- A través de su cuenta oficial de Twitter, el Departamento de Bomberos de Chicago informaron que hubo una explosión el martes por la mañana en un edificio de apartamentos de cuatro pisos en 5601 W. West End Ave al sur de Austin.

La explosión ocurrió en el último piso del edificio, en el lado este de la estructura, arrojando una gran cantidad de ladrillos y otros escombros a la calle, dañando al menos tres autos estacionados a lo largo de la acera.

El techo de al menos una unidad en el edificio se derrumbó como resultado de la explosión, y varias ventanas del edificio también explotaron.

There was an explosion at Central & West End. Adjacent building is being evacuated. There are a number of transports. Update to follow with transport info. No further info at this time. 0 pic.twitter.com/Wmol70blSU

