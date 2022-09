Buscan replicar en Baja California sistema de alerta temprana para terremotos

(NOTICIAS YA).-Baja california tendrá una alarma oportuna en caso de terremoto, se trata de una extensión del sistema de alerta temprana de sismos en California, que a su vez fue replicada del sistema de alerta sísmica de la Ciudad de México, que ofrece considerables tiempos de ventaja ante los temblores.

Científicos del Instituto de Tecnología de California (Cal-Tech), donarán acelerómetros que avisarán de movimientos telúricos en menos de un segundo.

"Lo que te dice es que acaba de ocurrir un sismo, de qué magnitud y que en 10 segundos va a llegar, 8, 7, y te dice de que intensidad va a llegar, ese es el aviso que vamos a tener”, dio a conocer Luis Mendoza Garcilazo, sismólogo del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (Cicese)

Baja California y parte de su Golfo cuentan con 124 acelerómetros instalados por científicos del Cicese. Los equipos actuales, tienen latencia de entre uno y tres segundos para avisar.

Por lo menos 20 instalados cerca de la frontera, serán reemplazados por los sensores donados, que son mucho más rápidos; así toda la red se sumará al sistema de alerta estatal de California.

Por medio de una aplicación en dispositivos móviles, residentes del lado mexicano, recibirán alertas tempranas y notificaciones de sismos, pero los científicos, requieren matizar la burocracia.

"Necesitamos el permiso del goibierno porque mientras no lo autorice la autoridad, (las notificaciones) no entran a los celulares, si te fijas en tu celular cuando cruzas a Tijuana ya no te entra la alerta sismica", comentó Mendoza Garcilazo.

La red de sensores y las notificaciones tempranas de alerta, podrían estar listos en menos de dos años, por ahora queda revisar edificaciones, puentes y prevenir a la población.

Por ello, con el objetivo de hacer conciencia entre la población, Protección Civil impartirá platicas de prevención en diferentes planteles educativos, donde alertan sobre los riesgos en casa, en la ciudad y como protegerse ante un terremoto.

Con información de Aranzazú Álvarez