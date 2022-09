Conoce la lista completa de nominados a los Latin Grammy 2022

Ya se anunciaron las nominaciones al Latin Grammy 2022 y una vez más, Bad Bunny se llevó la mayoría de las nominaciones gracias a su último álbum Un Verano Sin Ti (2022).

Y es que Benito lidera la lista con un total de 10 menciones, incluyendo algunas de las categorías más importantes como Álbum del Año y Grabación del Año.

Otros talentos que se llevaron un reconocimiento son Rauw Alejandro, Rosalía, Bomba Estéreo y Sebastián Yatra.

La ceremonia de premiación se realizará el 17 de noviembre en Las Vegas.

La lista completa de los nominados:

Mejor Canción Pop

BALONCITO VIEJO/ Carlos Vives & Camilo

BESOS EN LA FRENTE/ Fonseca/Julio Reyes Copello

ÍNDIGO/ Camilo & Evaluna Montaner/ Édgar Barrera

LA GUERRILLA DE LA CONCORDIA/ Jorge Drexler

TACONES ROJOS/ Sebastian Yatra

Mejor Álbum Vocal Pop

YA NO SOMOS LOS MISMOS/ Elsa Y Elmar

AMOR QUE MERECEMOS/ Kany García

CLICHÉS/ Jesse & Joy

EL RENACIMIENTO/ Carla Morrison

DHARMA/ Sebastian Yatra

Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional

AGUILERA/ Christina Aguilera

VIAJANTE/ Fonseca

FILARMÓNICO 20 AÑOS/ Marta Gómez

LA VIDA/ Kurt

FRECUENCIA/ Sin Bandera

Mejor Canción Alternativa

BAD BITCH/CA7RIEL)

00:00/Alejandro Pérez, Siddhartha & Rul Velázquez,

CONEXIÓN TOTAL/ Bomba Estéreo & Yemi Alade

CULPA/ WOS Featuring Ricardo Mollo

EL DÍA QUE ESTRENASTE EL MUNDO/ Jorge Drexler

HENTAI/ Rosalía/ Larry Gold, Noah Goldstein, Chad Hugo

Mejor Canción de Rock

DÍA MIL/ Eruca Sativa

ESPERANDO UNA SEÑAL/ Bunbury

FINISTERRE/ Vetusta Morla

LO MEJOR DE NUESTRAS VIDAS/ Fito Paez

NO OLVIDAMOS/ Molotov

QUE SE MEJOREN/ WOS & Facundo Yalve

Mejor Álbum de Rock

MOJIGATA/ Marilina Bertoldi

UNAS VACACIONES RARAS/ Él Mató A Un Policía Motorizado

CADA VEZ CADÁVER/ Fito y Fitipaldis

1021/ La Gusana Ciega

RPDF/ Wiplash

Mejor Álbum de Pop/Rock

TRINCHERA/ Babasónicos

MONSTRUOS/ Bruses

LA DIRECCIÓN/ Conociendo Rusia

LOS AÑOS SALVAJES/ Fito Paez

CABLE A TIERRA/ Vetusta Morla

Álbum del Año

AGUILERA/ Christina Aguilera

PA'LLA VOY/ Marc Anthony

UN VERANO SIN TI/Bad Bunny

DEJA/ Bomba Estéreo

TINTA Y TIEMPO/ Jorge Drexler

YA NO SOMOS LOS MISMOS/ Elsa y Elmar

VIAJANTE/ Fonseca

MOTOMAMI (Digital Album)/ Rosalía

SANZ/ Alejandro Sanz

DHARMA/ Sebastián Yatra

Grabación del Año

PA MIS MUCHACHAS/ Christina Aguilera, Becky G, Nicki Nicole y Nathy Peluso

CASTILLO DE ARENA/ Pablo Alborán

ENVOLVER/ Anitta

PA'LLA VOY/ Marc Anthony

OJITOS LINDOS/ Bad Bunny & Bomba Estéreo

PEGAO/ Camilo

TOCARTE/ Jorge Drexler & C. Tangana

PROVENZA/ Karol G

VALE LA PENA/ Juan Luis Guerra

LA FAMA/ Rosalía con The Weeknd

TE FELICITO/ Shakira & Rauw Alejandro

BALONCITO VIEJO/ Carlos Vives & Camilo

Mejor Álbum Cantautor

MALVADISCO/ Caloncho

TINTA Y TIEMPO/ Jorge Drexler

AGENDAS VENCIDAS/ El David Aguilar

MARCHITA/ Silvana Estrada

EN LO QUE LLEGA LA PRIMAVERA/ Alex Ferreira

EL VIAJE/ Pedro Guerra

Mejor Canción Urbana

DESESPERADOS/ Rauw Alejandro & Chencho Corleone

LO SIENTO BB:/ Bad Bunny & Julieta Venegas

MAMIII/ Becky G & Karol G/ Justin Quiles, Elena Rose

OJOS ROJOS/ Nicky Jam/ Samantha M. Cámara, Vicente Jiménez

TITI ME PREGUNTO/ Bad Bunny

Mejor Fusión/Interpretación Urbana

PA MIS MUCHACHAS/ Christina Aguilera, Nicki Nicole, Becky G y Nathy Peluso

SANTO/ Christina Aguilera & Ozuna

VOLVÍ/ Aventura, Bad Bunny

TITI ME PREGUNTO/ Bad Bunny

THIS IS NOT AMERICA/ Residente/ Ibeyi

Mejor Interpretación Reggaetón

DESESPERADOS/ Rauw Alejandro & Chencho Corleone

ENVOLVER/ Anitta

YONAGUNI/ Bad Bunny

NICKY JAM: BZRP MUSIC SESSIONS VOL.41/ Bizarrap /Nicky Jam

LO SIENTO BB:/Tainy, Bad Bunny & Julieta Venegas

Mejor Álbum de Música Urbana

RESPIRA/Akapellah

TRAP CAKE VOL. 2/ Rauw Alejandro

LOS FAVORITOS 2.5/ Arcangel

UN VERANO SIN TI/ Bad Bunny

ANIMAL/ Maria Becerra

Mejor Nuevo Artista

Angela Álvarez

Sofía Campos

Cande y Paulo

Clarissa

Silvana Estrada

Pol Granch

Nabález

Tiare

Vale

Yahritza y Su Esencia

Nicole Zignago