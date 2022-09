Modelo acusó a Adam Levine de Maroon 5 de infidelidad y él ya dio su respuesta

La modelo de Instagram Summer Stroh se volvió viral hace unos días debido a que acusó al líder y cantante de la banda Maroon 5, Adam Levine, de haber tenido una aventura con ella hace tiempo y por ende haberle sido a infiel a su esposa.

Summer se viralizó en TikTok debido a que compartió un video en el que aunque no mencionó a Levine, sí dijo que se trataba de un "hombre que estaba casado con una modelo de Victoria's Secret", por lo que rápidamente la noticia dio vueltas en internet pues se sabe que Levine está casado Behati Prinsloo desde el 2014.

La modelo de 23 años también comentó que se sentía explotada, ya que en ese momento no entendía lo que estaba pasando: "En ese momento yo era joven, ingenua, y francamente me siento explotada. No estaba en "la escena" como lo estoy ahora así que definitivamente fui muy fácil de manipular", dijo sin especificar el momento en el que la aventura había ocurrido.

Cuando se le cuestionó a la modelo si es que se trataba de una relación sentimental o física, la modelo contestó que física y afirmó que no ha hablado con el cantante desde hace varios meses.

En el video que Summer compartió en TikTok, también mostró algunas capturas de pantalla con supuestos mensajes que Adam le escribió desde su cuenta verificada de Instagram. Una de las capturas que más llamó la atención, fue la que mencionaba que Levine pronto tendría un hijo con su esposa y que le encantaría que llevara por nombre Summer, algo que tomó por sorpresa a la modelo.

"Ok, una pregunta seria. Voy a tener otro bebé y si es niño, realmente quiero llamarlo Summer. ¿Estás bien con eso?", dijo la modelo mientras leía en voz alta el mensaje que recibió por parte del cantante.

La modelo aseguró que ella quería mantener esto en "voz baja" y resolverlo de otra forma, sin embargo uno de sus amigos la amenazó con hacer pública la noticia o venderla a un medio de comunicación, por lo que tomó la decisión de ser ella misma quien lo hiciera público.

Por su parte, Adam Levine contestó hace unas horas la acusación que se le impuso, negando lo dicho por Stroh pero sí admitiendo que aunque no le fue infiel a su esposa, sí había cruzado la línea: Usé un mal juicio al hablar con alguien que no fuera mi esposa de cualquier manera concreta. No tuve una aventura sin embargo crucé la línea durante un periodo lamentable de mi vida", escribió en su perfil de Instagram.

"Ser tan ingenuo y estúpido como para arriesgar lo único que realmente me importa fue el mayor error que pude cometer. Nunca lo haré de nuevo. Asumo toda la responsabilidad. Lo superaremos y lo superaremos juntos", concluyó.

Levine y Prinsloo confirmaron recientemente que esperan su tercer hijo. La pareja ya tiene dos hijas: Dusty Rose, de cinco años, y Gio Grace, de 4.