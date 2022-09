(NOTICIAS YA).-

Policía de Aurora, busca a conductor que huyó tras atropellar a una mujer

La mujer sufrió heridas que amenazan su vida, según la uniformada

La policía de Aurora dijo que busca al conductor de una camioneta que atropelló a una mujer y huyó de la escena esta noche a eso de las 8:52 p.m. de este miércoles en Chambers Road, al norte de la avenida 12th.

El conductor de una camioneta blanca de modelo antiguo huyó hacia el norte por la Chambers. La policía alentó a cualquier persona con información o un video de la cámara del tablero de su vehículo a comunicarse con Crime Stoppers de Metro Denver al 720-913-STOP

#TrafficAlert Officers are on scene of a hit-and-run, pedestrian crash on Chambers Rd north of 12th Ave. Happened at 8: 52 pm. Run vehicle is an older model white pickup, left the scene north on Chambers. Investigation is ongoing. Victim is a woman with life-threatening injuries. pic.twitter.com/KOCYCWeCr4

— Aurora Police Dept (@AuroraPD) September 22, 2022