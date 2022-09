Regresa el calor a la frontera: prevén máximas de hasta 110° F para zonas de California

(NOTICIAS YA).-Una nueva ola de calor fue anunciada para este semana y parte de la próxima por el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, por ello es que desde el martes pasado se dejó sentir un aumento de temperatura en toda la región fronteriza de California.

Este miércoles se esperan temperaturas máximas de 81° F para la región de Tijuana y San Diego, de acuerdo al boletín meteorológico de Protección Civil de Baja California.

El calor más fuerte se dejará sentir el fin de semana, a partir del viernes, con máximas de hasta 86° F.

The upcoming #heatwave looks to peak around Monday, but it will be excessively hot for most areas from Saturday through Tuesday. #CAwx pic.twitter.com/eTA8y4gHVP

Sin embargo, los pronósticos señalan que el pico máximo de calor, será hasta la próxima semana, el lunes y el martes, con temperaturas de hasta 110° en algunas zonas de California.

Algunos días estarán nublados, pero la mayoría se mantendrán despejados, por lo que se recomienda se tomar precauciones necesarias.

Did someone order a #Heatwave? 🥵 It's on the menu, beginning Friday and peaking early next week. Remember our heat safety tips 🌶️ (you should remember from the last heatwave♨️), such as checking on neighbors and friends more vulnerable to extreme heat conditions. #CAwx pic.twitter.com/LYIFkteW17

— NWS San Diego (@NWSSanDiego) September 21, 2022